Acércate a Rocío
Mi suegra es la tapadera | Programa del 2 de octubre 2025

TV Azteca

Pablo dice que, si Mónica no quiere regresar con él, está bien; pero cree que después de siete años de vida en pareja, merece una despedida decente y una explicación. Además, le exige sus 30 mil pesos del ahorro que tenían. ¿Por qué Mónica no da la cara?

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
