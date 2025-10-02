Mi suegra es la tapadera | Programa del 2 de octubre 2025
Por Pablo está bien que Mónica no quiera regresar con él, aunque cree que merece una despedida decente. Y por supuesto, le exige sus 30 mil pesos del ahorro.
TV Azteca
Pablo dice que, si Mónica no quiere regresar con él, está bien; pero cree que después de siete años de vida en pareja, merece una despedida decente y una explicación. Además, le exige sus 30 mil pesos del ahorro que tenían. ¿Por qué Mónica no da la cara?
Galerías y Notas Azteca UNO