Acércate a Rocío
Me cortó y salió embarazada | Programa del 22 de septiembre 2025

Gustavo está cansado de que la mamá de Ameli ‘meta su cuchara’ entre él y ella cada vez que quiere y no permitirá que interfieran más en su relación con Ameli.

Gustavo está cansado de que la mamá de Ameli ‘meta su cuchara’ entre él y ella cada vez que quiere. Aunque Ameli asegura que Gustavo es un buen muchacho, su mamá advierte que no permitirá que Ameli se quede con él. Ahora, Gustavo no está dispuesto a permitir interfieran en su relación con Ameli.

