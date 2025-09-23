¿Qué es? El rapto profetizado en la Biblia ocurrirá este 23 de septiembre

Aunque muchas personas han desistido de poner su confianza en la fe de alguna religión, cuando se trata de temas del fin del mundo/apocalípticos, hay un especial interés. Por ello, en estos momentos donde se está propagando una teoría donde los números serían claves con respecto a la nación de Israel, las alarmas ya inquietaron a más de uno. Pero aquí te explicamos de dónde viene la idea de que El Rapto ocurrirá este 23 de septiembre.

¿Por qué El Rapto ocurrirá este 23 de septiembre?

Según la idea de algunas personas que se han puesto de acuerdo para afirmar tal predicción, todo tiene que ver con ciertos aspectos en cuanto a números que la Biblia explica referente a temas relacionados con la nación de Israel. Un pastor sudafricano llamado Joshua Mhlakela afirma que tuvo una visión directa de Jesús en la que le afirmaba que regresaría en la fiesta de las trompetas de este 2025. Es decir, este 23 y 24 de septiembre sería el principio del fin.

De ahí otros líderes religiosos de diferentes regiones del mundo coinciden en que las señales están ahí. Esto porque asocian el eclipse lunar total (luna de sangre) con el pasaje de Joel 2:31. Y a esto también se le agrega la fundación de Israel en 1948, que coincidiría con otra profecía bíblica (los siete años de tribulación)... pues se cumplen 77 años de dicho acontecimiento.

¿Qué es El Rapto del que habla la Biblia?

Muchas personas han puesto atención a lo que estas personas indicaron en los últimos días, pues las fórmulas coinciden y se están predisponiendo a prestar atención. Y es que esta profecía bíblica habla del momento cuando Jesucristo “raptará” a los suyos rumbo al cielo espiritual, es decir los cristianos de la presente era. Dicha situación provocará que en la tierra queden algunas personas que efectivamente vivirán la época llamada la Tribulación (3.5 años) y la Gran Tribulación (otros 3.5 años). Pero como se indicó, marcaría el principio del fin (temas apocalípticos), pues sería el comienzo de los últimos días de la era de la humanidad.