Estos son los famosos que murieron un día 23 de septiembre

En los últimos meses México, y el mundo en general, han sufrido una serie de dolorosas muertes que han puesto en incógnita a más de una persona. Y, en función de lo anterior, luce interesante conocer la lista de los famosos nacionales e internacionales que murieron un día 23 de septiembre.

El cierre del año se acerca y, con él, la llegada de algunas festividades que tienen como meta principal celebrar en familia y con los seres queridos. Desafortunadamente, algunos hogares no podrán disfrutar plenamente de esta situación dado que un puñado de famosos perdieron la vida un día como hoy, 23 de septiembre.

💖 | En 1882, el gobierno japonés prohibió los juegos de apuestas.



Años después, en 1889, Fusajiro Yamauchi fundó una empresa de juegos de cartas llamadas hanafudas, que sí estaban permitidas.



El resto es historia.



23 de septiembre en Japón.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS, NINTENDO! pic.twitter.com/Der9WwmGqQ — PAABLOO64🕹️ | Nintendo 365 (@PAABLOO64) September 22, 2024

¿Qué famosos murieron un día 23 de septiembre?

A lo largo de la historia son muchas las personas que han perdido la vida un 23 de septiembre; sin embargo, en esta ocasión nos basaremos en aquellos que dejaron un legado en el mundo del entretenimiento o la cultura. En ese sentido, el primero en nombre será Richard Zsigmondy, quien fue un premio nobel austriaco que murió en 1929.

En el año 1940, Fusajiro Yamauchi, empresario y creador de Nintendo, también murió, de la misma forma que el actor y humorista estadounidense Billy Gilbert el 23 de septiembre de 1971. De igual forma, el actor y cineasta Bob Fosse estadounidense se fue de este mundo en 1987.

En una épica más contemporánea, en el año 1992, Mary Santpere, actriz española, perdió la vida. Nueve años después, el actor y guitarrista británico Elton Hayes tuvo la misma suerte. Finalmente, un 23 de septiembre, pero de los años 2006 y 2008, el actor Tim Rooney y el productor de cine español, Pedro Masó, también murieron.

“En esta historia sólo yo me muero

y moriré de amor porque te quiero”



- Pablo Neruda. pic.twitter.com/XxBmqNSKK2 — Myriam Mancilla (@myriromance) September 16, 2025

¿Cuál es la muerte más importante que se dio un 23 de septiembre?

Posiblemente, el deceso más triste que se dio en un día como estos fue el de el poeta, diplomático y premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. De igual forma, también se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.