Descubre la nueva función de WhatsApp con IA, que transformará tus videollamadas

Sin dudas WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizada en el mundo. Para poder mantener contentos a sus usuarios, es que esta app realiza cambios constantes.

En este caso ha develado una nueva función que es muy prometedora. La misma incluye a la inteligencia artificial y modifica la manera en la que te comunicas por videollamadas.

¿Cuál es la nueva función de WhatsApp con IA ?

Esta nueva función de WhatsApp, te permite sustituir el fondo real que toma la cámara por imágenes que han sido creadas mediante inteligencia artificial. De esta manera cualquier persona puede mantener en privado su contexto y darle un roque creativo o más profesional a sus videollamadas.

Desde la app te permiten elegir dos posibilidades, una es la de elegir fondos predeterminados o generar diseños que sean completamente personalizados que se basa en descripciones de texto.

¿Cómo aplicar los fondos?

Los pasos a seguir son muy sencillos por lo que durante una videollamada tienes que abrir la cámara, presionar el botón de efectos y seleccionar la opción “Crear con IA”. Después el usuario describe en palabras el tipo de fondo que desea, de manera similar a lo que ocurre con los chatbots o aplicaciones de IA generativa.

De esta manera el sistema procesa la petición en cuestión de segundos y reemplaza el fondo real por la imagen deseada. La misma se adapta de manera uniforme y constante a los movimientos frente a la cámara.

La herramienta incluye, además, una serie de escenarios prediseñados que van desde paisajes naturales hasta ambientes urbanos o artísticos. Estos fondos se pueden cambiar en cualquier momento de la llamada.

WhatsApp lanza los fondos creados con IA para las videollamadas https://t.co/R2A3BypIf5 — Manuel Moreno (@TreceBits) September 8, 2025

Así de fácil es poder aportar estética a tus videollamadas y brindar discreción. Además no tienes que hacer ni configuraciones ni instalar ningún programa externo.

WhatsApp ha informado que esta función de videollamadas, llegará de manera progresiva durante las próximas semanas a distintos países. La aplicación busca garantizar que todos sus usuarios tengan acceso a la innovación sin importar la región donde se encuentren.