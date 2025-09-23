Exhiben a hombre que fue infiel y rompió el título universitario de su ex novia: VIDEO

Las redes sociales encontraron este video y de manera prácticamente natural están pidiendo venganza. Y es que esta usuaria de TikTok indicó que su novio le fue infiel en la Navidad pasada, sin embargo la historia no termina ahí. Tras la confrontación de parte de la chica traicionada, el sujeto se vengó de ella rompiéndole su título universitario. A continuación la historia completa.

¿Qué dice esta chica sobre su ex novio en este video?

El nombre de la joven es Daniela Samantha y usó su cuenta de TikTok para exponer a su ex pareja. En un video de 2 minutos explicó que su ex pareja le fue infiel en la pasada Navidad. Pero eso no es todo, pues aunque fue confrontado y negó todo, como venganza contra su novia (a la que le fue infiel), le rompió su título universitario.

Esto evidentemente es mostrado como algo deplorable y justamente la joven indica en otras cuentas como Threads, que estaba con un narcisista, mitómano y controlador. Sin embargo en el cierre de su video indicó que no quiere más problemas y que no habrá ningún tipo de reacción por su parte, pues ya quiere dejar todo por la paz.

¿Cuáles son las reacciones ante el video de esta joven agredida?

Aunque muchos aplauden la valentía de Samantha para exponer un caso tan doloroso, otros insisten en que la mejor manera de proseguir ante un acto tan cobarde y berrinchudo es a través de una demanda formal. Y justamente en la explicación ella misma indica que no quiere meterse con él, pues dijo que él es el mejor y que su papá era alguien importante y no dudaría en generarle un total desastre.

En ese sentido, hay una total indignación por parte de los usuarios que están encontrando una verdadera historia de terror de pareja. En general le han mostrado solidaridad, pero algunos no dudaron en decirle que no debe dejarse y que requiere de un ataque directo.