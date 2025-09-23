México quedará fuera del eclipse; ¿Dónde se podrá ver?

El 21 de septiembre habrá un eclipse parcial de Sol, que es uno de los fenómenos astronómicos más esperados por los aficionados a los eventos celestiales que ocurren cada cierto tiempo.

De acuerdo a lo que ha manifestado la NASA, desde México este evento no será visible debido a que solo se podrá ver desde algunos sectores del hemisferio sur.

¿Desde dónde se podrá ver el eclipse?

El eclipse es un fenómeno que sucede cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol por lo que se proyecta su sombra y se cubre de manera total o parcial la luz solar. En este caso habrá un eclipse parcial, en el que solo una fracción del Sol quedará oculta.

Lo que se sabe, de acuerdo a reportes oficiales, el eclipse se podrá ver en los siguientes lugares en Australia, Nueva Zelanda, varias islas del Pacífico Sur y algunas zonas de la Antártida.

Por otro lado, en el territorio mexicano, desde Baja California hasta la península de Yucatán, no se registrarán cambios que sean visibles en el cielo y los interesados pues podrán observar de forma online el minuto a minuto en diferentes plataformas.

¿Qué son los eclipses solares?

Los eclipses solares son fenómenos recurrentes que no siempre se perciben desde los mismos puntos del planeta. En cuanto a un eclipse total puede repetirse en una misma región aproximadamente cada 18 meses, los parciales suceden al menos dos veces al año, dependiendo de la posición de la Tierra, la Luna y el Sol.

Donde y como se sentirá el efecto del eclipse solar parcial del 21/9 de la serie saros 154?

Los eclipses suelen coincidir con momentos de crisis o cambios en liderazgos, ya que el Sol representa a reyes, presidentes, figuras de poder.

Hilo 🧵 pic.twitter.com/pk8o6kbWTU — Matias (@Lodicelaluna) September 16, 2025

En este casi, el eclipse se destaca por ser parcial profundo por lo que hasta un 80% del disco solar se verá oscurecido. Según Starwalk Space, el del próximo lo convierte en uno de los eclipses parciales más espectaculares de la década.

De esta manera para los mexicanos no queda más que esperar a futuros eventos astronómicos que si podrán verse desde el país. Los del hemisferio sur podrán disfrutar un evento espectacular con una gran relevancia científica y cultural.

