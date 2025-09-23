Los mantengo y yo ni por enterado | Programa del 23 de septiembre 2025
Víctor asegura que se casó con su esposa porque la ama, pero advierte que no lo hizo para estar manteniendo a su suegra. ¿Será que Víctor es un mal yerno?
TV Azteca
Víctor asegura que se casó con su esposa porque la ama, pero advierte que no lo hizo para estar manteniendo a su suegra. Nidia deja claro que siempre verá primero por su familia, pues si termina su relación con Víctor, no tiene a dónde salir corriendo.
Galerías y Notas Azteca UNO