Acércate a Rocío
Los mantengo y yo ni por enterado | Programa del 23 de septiembre 2025

Víctor asegura que se casó con su esposa porque la ama, pero advierte que no lo hizo para estar manteniendo a su suegra. ¿Será que Víctor es un mal yerno?

TV Azteca

Víctor asegura que se casó con su esposa porque la ama, pero advierte que no lo hizo para estar manteniendo a su suegra. Nidia deja claro que siempre verá primero por su familia, pues si termina su relación con Víctor, no tiene a dónde salir corriendo.

