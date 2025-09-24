Dónde está y a qué se dedica Fiona Bernal, la talentosa triatleta que brilló en Exatlón México

Su nombre es recordado por los seguidores de Exatlón México por la energía y el estilo que llevó a las playas del reality, además de su gran destreza atlética. Fiona Bernal, originaria de Quintana Roo, dejó una impresión marcada en la sexta temporada del programa. Aunque su participación fue breve, su historia deportiva y lo que vino después siguen captando la atención de los fans.

¿Qué ha hecho Fiona Bernal tras salir de Exatlón México?

Desde su salida del reality, Fiona ha mantenido un perfil activo en redes sociales, aunque alejada de las competencias profesionales. Hoy, vive entre la tranquilidad del Caribe mexicano y la energía creativa de sus nuevos proyectos.

En su cuenta de Instagram se puede ver cómo ha combinado su pasión por el deporte con el emprendimiento, ya que es fundadora de Sabbia Swimwear, una marca de trajes de baño inspirada en su conexión con el mar, el estilo libre y la vida tropical. Cada diseño refleja su identidad como isleña y deportista, con lo cual busca posicionar su firma como un proyecto personal con fuerte identidad visual.

Aunque ya no compite en triatlones de alto rendimiento, Fiona conserva una rutina de entrenamiento y bienestar. A través de sus redes sociales, comparte momentos de su vida junto al también triatleta Flavio Morandini, con quien está casada. Ambos conforman una dupla activa y apasionada por el deporte, la vida al aire libre y los viajes.

¿Quién es Fiona Bernal y por qué destacó como triatleta?

Fiona Bernal nació el 28 de septiembre de 1999 en Quintana Roo y comenzó a destacar desde joven en el mundo del triatlón. Su talento quedó registrado en diversas competencias regionales e internacionales. Entre sus logros más destacados se encuentra el campeonato del sprint del Cuarto Triatlón de La Habana, donde impuso un tiempo competitivo en 2018. Ese mismo año ganó el Triatlón Tres Ríos en la Riviera Maya, lo que fortalecía su imagen como una atleta fuerte, veloz y disciplinada.

En 2022, meses antes de ingresar a Exatlón México, triunfó en la categoría Super Sprint femenil del primer triatlón Mayanman Cozumel, un evento que marcó su regreso al podio en competencias nacionales.

¿Cómo le fue a Fiona Bernal en Exatlón México?

Fiona participó en la sexta temporada de Exatlón México como integrante del Equipo Contendientes. Su presencia combinó rapidez, técnica y una mentalidad enfocada, aunque su permanencia no se extendió mucho en la competencia. Pese a ello, su paso fue suficiente para dejar huella como una de las atletas más frescas, auténticas y con proyección dentro y fuera del programa.