Esta es la fecha en la que van a desaparecer las monedas y billetes, según la IA

La Inteligencia Artificial sigue avanzando a pasos agigantados; sin embargo, es muy cierto que para algunas cosas todavía se encuentra algo limitada. En este caso, las monedas y billetes siguen siendo parte fundamental del día a día de las personas, aunque ahora nuevos cuestionamientos han salido a la luz.

Y es que, gracias a los avances tecnológicos muchos se han cuestionado cuándo será que dejará de existir el dinero físico y todo se pasará a lo digital. Cabe mencionar que este tema ha sido de gran impacto para los coleccionistas de billetes y monedas, quienes tienen un gusto peculiar por la historia y las ediciones que llegan a salir conmemorativas.

¿Cuándo van a dejar de existir las monedas y billetes, según la IA?

Ante esta situación tan próxima, la Inteligencia Artificial realizó sus predicciones sobre cuándo podría llegar este momento tan único en la historia.

De acuerdo con la proyección que se hizo con sus motores de análisis, se detalló que el dinero físico podría comenzar a desaparecer de forma gradual y no de un solo jalón para el año 2050, ya que para estas fechas se tiene contemplado que más del 90% de las transacciones se realicen de manera digital y con sistemas más seguros.

Cabe mencionar que esto se estimó siguiendo las tendencias que actualmente se tienen, entre las que destacan el crecimiento del comercio electrónico, impulso de los bancos hacia aplicaciones móviles y mayor confianza en sistemas de pago sin contacto, los cuales cada día son más seguros.

Esto podría ser un punto positivo para todos los amantes de la numismática, pues los ejemplares podrían aumentar su valor y no solo hablando en cuestiones de historia, sino también en valor económico.

Por otra parte, se determinó que aunque los métodos de pago cambien, el Banco de México mantendrá una cierta cantidad de monedas y billetes en circulación por seguridad.

