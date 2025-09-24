Esta actriz revela que extraña aislarse del mundo al momento de grabar; lleva siete años sin actuar

No hay duda de que esta actriz británica fue de los rostros más conocidos a nivel mundial y su personalidad conectó con muchas personas. Realmente nunca se metió en problemas y siempre se le catalogó como inteligente, por encima de sus cualidades físicas. Sin embargo, está parcialmente retirada y habló de lo que más extraña del mundo cinematográfico. Ella es Emma Watson y esto compartió en una de sus últimos encuentros con los medios.

¿Qué es lo que más extraña la actriz Emma Watson de la actuación?

La realidad es que es evidente su ausencia de las grabaciones, sin embargo el tiempo pasó bastante rápido. Son siete años donde la británica se ha ausentado de los trabajos actorales y explicó recientemente que sí extraña parte de la vida del famoso, aunque evidentemente no todo, por eso terminó por alejarse.

Emma Watson dijo que la parte que extraña en demasía es el tema creativo. Como buena artista disfrutaba meterse en su papel y crear personajes. Además, indicó que aislarse del mundo de la forma en que ocurre cuando es actriz no se compara con nada. Es decir, el arte en sí es lo que la británica de 35 años más extraña.

¿Qué parte de la actuación no extraña la actriz Emma Watson?

Sin embargo, tal como ocurre con otros artistas, la británica detestaba con el alma la parte promocional. Dijo que era desmoralizante vender absolutamente todo lo que se podía en sus diversos trabajos. Agregó que le parecía algo sumamente aburrido y se dio cuenta que no tenía mucho tiempo para lo que realmente le importaba.

¿A qué se dedica en la actualidad la actriz Emma Watson?

Justamente por eso al alejarse de la actuación aprovechó para estudiar y disfrutar a su familia, de la cual estuvo alejada por mucho tiempo por la exigencia de la agenda como actriz. “Lo más importante, en realidad, o el cimiento de tu vida, es tu hogar, tus amigos y tu familia. Creo que trabajé tan duro durante tanto tiempo que mi vida, en cierto modo, tocó fondo”.

¿Cuál fue el último proyecto en el que participó la actriz Emma Watson?

La última vez que la británica estuvo en un proyecto cinematográfico fue en la cinta de Mujercitas, donde trabajó con la directora Greta Gerwig. Aunque la película se estrenó en el 2019, el trabajo de grabación se concretó durante el 2018.