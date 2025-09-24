¿En qué fecha comienza la temporada de frío en México?

Este 2025, la temporada de lluvias ha sido una de las más intensas, principalmente en la Ciudad de México, donde lograron sorprender por completo a los ciudadanos, pues por esta situación miles de personas resultaron afectadas. Ahora, muchos esperan que ya arranque la temporada de frío, por tal razón aquí te daremos todos los detalles.

¿Cuándo acaba la temporada de lluvias?

Recordemos que durante estos meses, los huracanes y otros fenómenos han ocasionado fuertes lluvias en varias partes del país. Sin embargo, se ha revelado que por el momento no se tiene exactitud de cuando concluyen. Aunque, la Secretaría de Marina (Semar), Comisión Nacional del Agua (Conagua) o el Centro Nacional de Prevención del Desastres (Cenpared), han dado fechas aproximadas, no se ha revelado un número exacto, aunque mencionaron que la temporada de estos fenómenos puede acabar el 30 de noviembre.

Oficialmente, empieza el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el océano Atlántico, termina en ambos el 30 de noviembre

¿Cuándo comienza la temporada de frío?

Esto quiere decir que estamos muy cerca de concluir la época de lluvias, aunque los frentes fríos se espera que arranquen durante este mes de septiembre. Fue durante el mes de mayo que se determinó que se pronosticaban un total de 36 eventos ciclónicos, incluyendo depresiones, tormentas tropicales y huracanes de varias categorías.

En lo que respecta al comienzo de la temporada de frío, no se tiene una fecha exacta, pero se ha mencionado que podría ser durante la segunda quincena del mes de septiembre, por lo que se debe estar al pendiente de la información que nos brinden las autoridades correspondientes, entre ellas la Conagua.

En vigilancia 2 zonas de #BajaPresión sobre el océano #Atlántico que podrían generar #CiclonesTropicales en los próximos días. De formarse, ambos sistemas no afectarían el territorio nacional. Síguenos y mantente informado sobre su evolución pic.twitter.com/JJfDlnqcqb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025

¿Cuántos frentes fríos se esperan en septiembre?

De acuerdo con la información del SMN, durante la temporada de frío del 2025-2026, va a tener un máximo de 48 frentes fríos, durante el mes de septiembre, podrían presentarse los primeros cinco, donde se ha revelado que algunos estados van a presentar temperaturas de -10 o -15 grados.

