¿Indirecta a Ángela Aguilar? Itatí Cantoral lanza mensaje de apoyo a Cazzu en conflicto con Nodal

Han pasado varios días desde que Cazzu, consolidada trapera argentina, reveló que existen ciertas tensiones entre ella y Christian Nodal por “culpa” de Inti y el deseo de esta de poder sacarla del país para que la acompañe a sus giras. Ante ello, ahora fue Itatí Cantoral quien se pronunció al respecto.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Cazzu se quejó directamente de que Christian Nodal no firmara los papeles que permitieran que la pequeña Inti saliera del país con su permiso, pues considera que es lo mínimo que puede hacer para que la hija de ambos pueda acompañarla a sus giras.

¿Qué piensa Itatí Cantoral del conflicto entre Nodal y Cazzu?

Durante una charla con un programa de espectáculos, Itatí Cantoral se puso del lado de Cazzu argumentando que ella tiene todo el derecho y la preparación para cumplir sus sueños de trascender fuera de su país, y si bien entiende las razones por las cuales Christian Nodal no quiera firmar los papeles, también explicó que, a la larga, será lo mejor para ambos.

“Hoy en día es más fácil porque hay muchas más carreras, más oportunidades a nivel laboral para las mujeres y poder estudiar. Lo único que podría decir es que te prepares mucho, que sigas estudiante a la edad que tengas, que si eres joven no dejes de estudiar y trabajar”, dijo Itatí Cantoral en relación a los deseos de Cazzu por seguir trascendiendo.

¿Fue una indirecta hacia Ángela Aguilar?

En más de una ocasión diversos usuarios en redes han teorizado sobre la posibilidad de que Ángela Aguilar sea la que verdaderamente no quiere dejar salir a Inti del país, motivo por el cual las declaraciones de Itatí Cantoral podrían funcionar como una especie de indirecta hacia la esposa de Christian Nodal.

Cabe mencionar que, pese a lo dicho anteriormente, no existe un comunicado oficial que confirme que Ángela Aguilar estaría detrás de esto. Lo que es un hecho es que, desde hace más de un año, los conflictos entre la integrante de la Dinastía Aguilar y la trapera argentina no han dejado de aparecer.