Me chamaquearon por celosa | Programa del 26 de septiembre 2025

Melyn revela que está muy arrepentida pues cayó en una estafa por sus celos y ahora Andrés, su pareja, la odia. Melyn dice que mandó un video por amor y ahora la amenazan con demandarla. Andrés se alejó de Melyn por Alejandra y Melyn solo quería recuperarlo. ¿Conseguirla arreglar las cosas con él?