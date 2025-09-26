Me chamaquearon por celosa | Programa del 26 de septiembre 2025
Melyn revela que está muy arrepentida pues cayó en una estafa por sus celos y ahora Andrés, su pareja, la odia. ¿Melyn logrará arreglar las cosas con él?
TV Azteca
Melyn revela que está muy arrepentida pues cayó en una estafa por sus celos y ahora Andrés, su pareja, la odia. Melyn dice que mandó un video por amor y ahora la amenazan con demandarla. Andrés se alejó de Melyn por Alejandra y Melyn solo quería recuperarlo. ¿Conseguirla arreglar las cosas con él?
Galerías y Notas Azteca UNO