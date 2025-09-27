¿Ganadera o agricultora? Este es el rol que mejor le queda a Manola Diez en La Granja VIP, según la IA

Luego de que se revelara a Manola Diez como la séptima granjera de La Granja VIP, el público ha tenido una gran curiosidad sobre cómo será su participación en el reality. Y es por ello que, en esta ocasión, recurrimos a la inteligencia artificial para preguntarle en qué faceta podría brillar más dentro de la competencia: ¿como ganadera o agricultora?

¿Qué le queda mejor a Manola Diez, granjera o agricultora?

Según el análisis de la IA, el perfil de ganadera le resultaría más natural a Manola. El cuidado de los animales exige temple, firmeza y capacidad de tomar decisiones rápidas, cualidades que Manola ya ha demostrado en experiencias previas como Survivor. Además, su carácter fuerte podría ser un plus para manejar esta tarea que, a todas luces, no será fácil.

Esta conclusión se basa también en que, durante su presentación en el programa Venga la Alegría, Manola recordó que desde los once años trabajó en la tienda de su tío, y confesó que creció en un rancho, por lo que el esfuerzo, la disciplina y la vida en contacto con la tierra no le son ajenos. “Yo me crié en un rancho... amo a los animales y eso es real”, apuntó.

Sin embargo, aún y con este antecedente, la inteligencia artificial tampoco descarta que la actriz pudiera desempeñarse como agricultora. Actividades como planear qué sembrar, distribuir el espacio y prever cómo aprovechar los recursos requiere ingenio, algo que ella ha demostrado a lo largo de su carrera. No obstante, el veredicto de la IA señala que su fuerza y determinación encajan mejor en el trabajo con el ganado.

La experiencia de Manola Diez

Además de tener experiencia previa en el campo, Diez ha demostrado también que sabe adaptarse a entornos extremos. Algo que quedó claro durante su participación en Survivor y que, para muchos, podría ser determinante en La Granja VIP, ya que en este reality las celebridades tendrán que realizar tareas como cuidar vacas, gallinas, cerdos, caballos, cabras, burros y un huerto.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

La Granja VIP se estrenará el próximo 12 de octubre por la señal de AZTECA UNO y, hasta el momento, los participantes confirmados son Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río, César Doroteo y Manola Diez.

