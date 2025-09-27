Adiós glamour: estas son las tareas que tendrán que hacer las celebridades en La Granja VIP

La Granja VIP es la nueva apuesta de TV Azteca que llevará a un grupo de celebridades a vivir como nunca antes: lejos de las comodidades y en medio de la vida rural, el lodo y la tierra. En este reality, no habrá lujos y todo será un reto físico y emocional donde solo los más resistentes lograrán mantenerse en pie.

¿Qué tareas realizarán las celebridades en La Granja VIP?

La verdadera esencia de este reality está en lo que tendrán que enfrentar día a día, ya que las celebridades dejarán el glamour de lado y se convertirán en granjeros para ponerse a ordeñar vacas, limpiar establos, quitar el estiércol, cuidar de los animales (gallinas, cerdos, caballos), y hasta reparar instalaciones de la granja o limpiar el chiquero, una tarea que no suena nada fácil. Además de sembrar y mantener hortalizas, lo que será fundamental para su alimentación.

Aquí no habrá asistentes ni comodidades; cada alimento y cada descanso dependerá del esfuerzo de los participantes. Por lo que, entre ordeñar, limpiar corrales y trabajar bajo el sol, ellos mismos tendrán que ganarse el pan con su propio esfuerzo. Además de las tareas, habrá competencias y dinámicas que los llevarán al límite físico, emocional y mental. Y siempre habrá giros que los obligarán a salir de su zona de confort para adaptarse de inmediato.

¿Qué celebridades están confirmadas en La Granja VIP?

Los confirmados son, hasta el momento, Manola Diez, Jawi Méndez, Alfredo Adame, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río y César Doroteo. Cada uno de ellos llega con su propio carácter, fama y estilo de vida, pero aquí tendrán que adaptarse a un escenario que pondrá a prueba su paciencia y su capacidad de convivencia.

¿Quiénes son los críticos de La Granja VIP?

Mientras que para observar cada paso de las celebridades, La Granja VIP contará con un grupo de críticos que no se guardará nada. Lola Cortés, Flor Rubio, Ferca, Rey Grupero y Lineth Puente serán los encargados de comentar y analizar los momentos más tensos, divertidos y polémicos del reality. En tanto que su mirada afilada promete añadir otra capa de drama al show.

¿Cuándo y por dónde se estrenará La Granja VIP?

La Granja VIP se estrenará el próximo domingo 12 de octubre por Azteca Uno. Y, entre el trabajo duro, las críticas y la convivencia extrema, este reality llega para demostrar que cuando se trata de sobrevivir en el campo, el glamour no sirve de nada.

