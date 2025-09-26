En su cumpleaños 81, checa nuestra galería de cómo lucía Angélica María de joven

En 1949, asistió a una fiesta en la que se hallaba el productor de cine Gregorio Wallerstein, quien comentó que buscaba a un niño para ser protagonista de su próxima película: “Pecado”. María al escuchar esto se recogió el pelo y pidió que se lo cortaran y finalmente ella fue quien se quedó con el papel.

En 1949, asistió a una fiesta en la que se hallaba el productor de cine Gregorio Wallerstein, quien comentó que buscaba a un niño para ser protagonista de su próxima película: “Pecado”. María al escuchar esto se recogió el pelo y pidió que se lo cortaran y finalmente ella fue quien se quedó con el papel.