En su cumpleaños 81, checa nuestra galería de cómo lucía Angélica María de joven

En su cumpleaños número 81 te mostramos cómo lucía Angélica María de joven

André Gutiérrez
Angélica María Hartman Ortiz nació el 27 de septiembre de 1944, en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.
En 1949, asistió a una fiesta en la que se hallaba el productor de cine Gregorio Wallerstein, quien comentó que buscaba a un niño para ser protagonista de su próxima película: “Pecado”. María al escuchar esto se recogió el pelo y pidió que se lo cortaran y finalmente ella fue quien se quedó con el papel.
A lo largo de su trayectoria ha filmado cerca de 58 películas.
Tiene un Grammy Latino Honorífico en la categoría de “Excelencia Musical”.
Tuvo éxito también como cantante, siendo parte importante de la “época de oro” del rock and roll en español.
Ha grabado cerca de 50 discos musicales, donde se incluyen discos de estudio y versiones en vivo.
Ha trabajado en cine, teatro, televisión, música. Ha participado en decenas de películas, telenovelas y obras de teatro.
Develó su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.
Su trabajo le ha valido para ser conocida por ese apodo “La Novia de México”.
Ha expresado en público su deseo de preservar su legado: coleccionar objetos personales, crear museo, etc.
En septiembre del 2024, durante la LXVI edición de los Premios Ariel, se le otorgó el Ariel de Oro en reconocimiento a su trayectoria artística.
Angélica María ha dicho en varias entrevistas que siente que nació para ser artista, que es algo tan necesario como respirar.
Su primera y única boda, con Raúl Vale fue la primera en ser transmitida en vivo por televisión.
Este sábado 27 de septiembre, Angélica María se encuentra cumpliendo 81 años, quien a través de las décadas se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del mundo del espectáculo mexicano.

Con más de siete décadas de trayectoria, en esta ocasión haremos un breve recorrido de cómo lucía “La Novia de México” en su juventud y algunos de sus los logros que ha tenido.

