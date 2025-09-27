La Granja VIP: descubre quién es Manola Diez y qué la hace única

Una de las grandes sorpresas de La Granja VIP ha sido la revelación de Manola Diez. Y en sus primeras declaraciones como nueva integrante del reality, la actriz fue contundente al señalar que no le tiene miedo a nada y que, además, cuenta con la experiencia necesaria para afrontar los retos. Así que si quieres conocerla más, aquí te contamos sobre su trayectoria.

Manola Diez es una actriz y conductora originaria de Monterrey, Nuevo León, y cuenta con una amplia trayectoria en telenovelas, series y realities. Sin embargo, también ha participado en obras de teatro como Perfume de Gardenias, lo que demuestra que ha tenido una carrera muy versátil. Recordemos, además, que la también conductora fue una de las participantes de Survivor 2024.

Manola Diez sorprenderá en La Granja VIP

En tanto que su participación en La Granja VIP se volverá única por varias razones. En primer lugar, Manola trae consigo experiencia de vida relacionada con el ambiente rural: creció en un rancho y conoce bien el entorno campestre, lo que le da una base emocional sólida frente a los desafíos físicos que exige el programa. Esa conexión natural le permite afrontar tareas de campo con autenticidad. Algo que seguramente los fans están ansiosos por ver.

Otro elemento que la distingue es que ha vivido experiencias de competencia: ha participado en realities y ha enfrentado situaciones en las que tuvo que mostrarse resistente, como en Survivor. Por lo que ello podría darle ventaja para adaptarse a los altibajos emocionales que se avecinan en La Granja VIP. Además, es un perfil que promete no solo generar drama, sino también empatía y sorpresas. Por lo que, en resumidas cuentas, Manola no llega a simplemente concursar: llega a brillar y sorprender.

¿Qué otras celebridades están confirmadas en La Granja VIP?

Sin embargo, Manola Díez no estará sola en La Granja VIP; compartirá el terreno de competencia con otras celebridades ya confirmadas, como Jawi Méndez, Alfredo Adame, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río y César Doroteo.

Cada uno de ellos llega con su propio carácter y estilo, lo que promete dinámicas intensas, alianzas inesperadas y, por supuesto, momentos llenos de tensión y entretenimiento. Mientras que Manola, al igual que los demás granjeros, tendrá que demostrar no solo su fortaleza física y mental, sino también su capacidad para convivir y destacar frente a un grupo de competidores tan diverso y carismático.