Azteca UNO
Soy prisionera de mis exsuegros | Programa del 30 de septiembre 2025

Acércate a Rocío
TV Azteca

Janett confiesa que no fue fácil haber perdido al padre de su hijo y entiende que para sus suegros también fue un golpe duro haber perdido a su único hijo. Lo peor es que sus exsuegros ya han manipulado a su hijo para que no se vaya con ella. ¿En verdad sus exsuegros controlan su vida?

