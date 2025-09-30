Soy prisionera de mis exsuegros | Programa del 30 de septiembre 2025
Janett confiesa que no fue fácil haber perdido al padre de su hijo y entiende que para sus suegros también fue un golpe duro haber perdido a su único hijo. Lo peor es que sus exsuegros ya han manipulado a su hijo para que no se vaya con ella. ¿En verdad sus exsuegros controlan su vida?
