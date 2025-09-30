Fey llega con todo a Tu Historia Como La Mía: descubre fecha, hora y qué revelará

¿Ya sabes dónde ver Tu Historia como la Mía? Este programa especial mensual estará en horario estelar 9:00 P.M. por Azteca Uno. Este nuevo formato, conducido por Rocío Sánchez Azura, contará este 4 de octubre con la presencia de Fey, invitada especial que abrirá su vida frente a las cámaras.

Tu Historia como la Mía

En cada uno de los episodios de este formato ofrece una mezcla de testimonios íntimos, segmentos musicales, revelaciones al desnudo y muchas emociones que buscan conectar con los televidentes y la persona detrás del personaje.

Este sábado, Rocío contrata con la presencia de Fey, quien conquistó al público durante los años 90, con éxitos como Azúcar Amargo y Media Naranja, temas que la llevaron a convertirse en un ícono musical de toda una generación. En la actualidad, Fey cuenta con más de 30 años de trayectoria, múltiples discos de platino, y una base de fans que ha trascendido generaciones. Fey sigue vigente dentro del gusto de las personas, gracias a su estilo fresco y su capacidad de conectar con el público.

¿Qué esperar del programa?

Tu Historia Como La Mía, cuenta historias profundas que van más allá del glamour, enfocándose en aquellos retos cotidianos. Al contar con talentos y personajes del medio, el formato busca conectar mediante las anécdotas, emociones y los momentos que marcaron su vida, logrando desnudar a la persona detrás del artista.

No te lo pierdas: este sábado por la noche arranca una nueva era de revelaciones y empatía en Tu Historia Como La Mía, a las 9 pm por Azteca UNO.