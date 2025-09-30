Kika Mayagoitia en La Granja VIP: ¿Llega soltero o buscará conquistar a alguna ‘granjera’?

Kike Mayagoitia formará parte de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que se estrenará el próximo 12 de octubre. El conductor no sólo se ha caracterizado por su inigualable carisma, sino también por poseer un físico que ha provocado que sus redes sociales se llenen de piropos por parte de sus seguidoras, mismo con el que podría conquistar a alguna de las participantes del programa de la televisora del Ajusco.

En caso de que Mayagoitia logre en conquistar a alguna ‘granjera’, esta tendrá que dar vuelta a la página, pues el conductor está casado con la modelo Cynthia de la Vega y es padre de dos niños. A través de redes sociales, ambos han compartido algunos momentos de su matrimonio.

Entre las que podría verse seducida por los encantos de Mayagoitía se encuentran Kim Shantal, Sandra Itzel y Manola Díez, pues, hasta el momento, son las famosas confirmadas por la televisora del Ajusco. En el caso de los hombres, participarán: Jawy Méndez, Alfredo Adame, Alberto del Río y César Doroteo. Este último también podría terminar encantado por el conductor, sin embargo, no pasaría de un ‘amor de verano’.

¿Quién en Kike Mayagoitia, el octavo ‘granjero’ confirmado?

Enrique Ramírez Mayagoitia nació un 21 de febrero de 1989 en Tampico, Tamaulipas, es decir, tiene 36 años. Se graduó como ingeniero mecánico administrador, pero muy pronto hizo a un lado esta carrera para cumplir dos metas muy importantes: el fisicoculturismo y formar parte del mundo del entretenimiento, algo que logró en poco tiempo gracias a su disciplina y carisma.

Como conductor de televisión, Kike Mayagoitia inició su carrera en la televisión local de Monterrey, Nuevo León en 2011, cuando se integró al elenco del programa Dímelo cada mañana. Por otra parte, en el mundo del fitness, representó a México en el concurso Mr. World edición 2012-2013 en Inglaterra, así como en Musclemania.

