Mi nuera me bajó al marido | Programa del 6 de agosto 2025

El hijo de Mónica, quien ya se quedó sin trabajo, está pagando las consecuencias de haberse metido con una mala mujer; Mónica advierte que Guadalupe sólo busca sacarle dinero a los hombres. Ahora, Mónica asegura que Gerardo quiere desalojarla para que Guadalupe se vaya a vivir con él, pero ella lo reta a intentarlo bajo su propio riesgo.