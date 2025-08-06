inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Mi nuera me bajó al marido | Programa del 6 de agosto 2025

Mónica asegura que Gerardo, quien fuera su pareja, quiere desalojarla para que Guadalupe viva con él, pero ella lo reta a intentarlo bajo su propio riesgo.

Acércate a Rocío
TV Azteca

El hijo de Mónica, quien ya se quedó sin trabajo, está pagando las consecuencias de haberse metido con una mala mujer; Mónica advierte que Guadalupe sólo busca sacarle dinero a los hombres. Ahora, Mónica asegura que Gerardo quiere desalojarla para que Guadalupe se vaya a vivir con él, pero ella lo reta a intentarlo bajo su propio riesgo.

