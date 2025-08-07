La saqué de su infierno y me hizo vivir el mío | Programa del 7 de agosto 2025
Erick revela que Regina mordió la mano de quien le dio de comer y quiere que Regina se salga de la casa que supuestamente le regaló. ¿Llegarán a un acuerdo?
Erick asegura que Regina mordió la mano de quien le dio de comer y, para acabarla de amolar, lo sacó de su casa; Regina advierte que no piensa salirse de su casa, pues Erick se la regaló y ahora se tendrá que aguantar. Erick le pide a Regina que recuerde que se vendió por unos cuantos pesos y que no se le olvide cuál es su lugar.
