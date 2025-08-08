Se enamoró del dinero de mi hija | Programa del 8 de agosto 2025

La hija de Eder no quiere darse cuenta de que merece a un mejor hombre del que actualmente tiene a su lado y no está dispuesto a que vean a su hija con un signo de pesos; lo que más le preocupa es que a su hija se le olvida que, además de bonita, es una mujer trabajadora, inteligente y con muchas cualidades; por lo que merece a alguien que la trate como mujer y no como cajero automático.