Su juego es mi ruina | Programa del 8 de septiembre 2025
Janette está cansada de las falsas promesas de Omar, quien dice que dejará el maldito juego. Además, dice que le está ocasionando muchos problemas con su hija dejar pasar las agresiones de Omar. Sin embargo, Janette no sabe cómo alejarlo de su vida, pues siente que sin él no puede seguir.
