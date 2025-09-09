FOTOS: Así luce actualmente Macky González después de ser la “Amazona” de Exatlón México

Durante años, Macky González fue una de las atletas más queridas y admiradas de Exatlón México, donde destacó por su velocidad y fuerza, así como por su personalidad arrolladora en las pistas. Hoy, su vida dio un giro sorprendente y su imagen pública cambió notablemente. A través de sus redes sociales, la “Amazona” comparte con sus seguidores los detalles de su vida como influencer y diputada.

¿Cómo ha cambiado Macky González desde su paso por Exatlón México?

Conocida por muchos como “la Amazona”, Macky González se convirtió en una de las figuras icónicas de Exatlón México, donde su temple, constancia y carisma la posicionaron como una de las favoritas del público. Sin embargo, tras su abrupta salida del programa en su última participación en 2024, debido a una infección que la obligó a ser hospitalizada, su vida tomó un rumbo distinto.

Actualmente, Macky comparte en sus cuentas de redes sociales momentos que reflejan tanto su transformación física como sus nuevas prioridades. Si bien mantiene una imagen atlética, ahora se le ve también en espacios de diálogo político, eventos públicos y sesiones fotográficas que combinan elegancia y energía, aunque marcan cierta distancia con su etapa en realities deportivos y de entretenimiento.

¿Qué hace ahora Macky González?

Después de su participación en Exatlón, Macky fue parte de varios programas de televisión como Guerreros, Beast Master, MasterChef Celebrity y Los 50 de Telemundo, para después incursionar en la política. En 2024, fue elegida como diputada por representación proporcional por Movimiento Ciudadano.

Con este nuevo rol ha cambiado las pistas por el Congreso, así que ahora se mantiene activa en temas sociales y legislativos. Aunque su carrera política apenas comienza, su presencia mediática continúa fuerte gracias a su pasado en televisión y su capacidad para conectar con sus seguidores.

En su día a día, la “Amazona” de Exatlón comparte tanto tu labor desde la trinchera política como en sus actividades de creadora de contenido y abanderada de una vida sana.

¿En qué temporada de Exatlón México participó Macky González?

Macky González fue parte de la primera temporada de Exatlón México, donde su desempeño la llevó hasta la gran final, en la que obtuvo el segundo lugar. Su participación marcó un antes y un después en el reality, al convertirla en una de las competidoras más recordadas por el público. Más adelante, también formó parte de la quinta y séptima temporada, con lo que consolidó su legado como una de las atletas más emblemáticas del programa.