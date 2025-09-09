Omar Chaparro reveló que llegó a pensar en quitarse la vida en la pandemia

Es muy cierto que las personas suelen pasar por momentos muy complicados emocionalmente, incluso es un tema que no se habla de manera muy abierta en algunas ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión Omar Chaparro habló sobre los problemas que pasó hace un tiempo.

Recordemos que el famoso, es muy conocido por su carisma, talento y buena energía que siempre muestra en cada proyecto y en los encuentros que tiene con los medios de comunicación. Sin embargo, hace unos días se dio a conocer que Omar Chaparro le habría sido infiel a su esposa.

¿Omar Chaparro le fue infiel a su esposa? Así superaron este bache en su matrimonio [VIDEO] En entrevista, Omar Chaparro habla sobre cómo superó una de las crisis más difíciles de su matrimonio.

Ante esta situación el actor aclaró en el programa de ‘Ventaneando’ que eso ocurrió hace 15 años, dejando claro que para él había dos momentos de enamoramiento cuando conoces a la persona con la que vas a compartir tu vida y cuando juntos logran superar una crisis.

¿Omar Chaparro pensó en quitarse la vida?

Además, reveló otro momento difícil que pasó hace algunos años, pues mencionó que llegó a pensar en quitarse la vida hace un tiempo, específicamente cuando nos encontrábamos en pandemia ocasionada por el COVID-19, donde la los seres humanos experimentamos una serie de problemas muy complejos.

Recordemos que durante esta problemática mundial, muchas personas vivieron crisis de diferentes tipos, entre ellas las de empleo y dinero, situación de la que no se salvó Omar Chaparro, ya que en ese tiempo perdió mucho dinero al grado de caer en bancarrota.

Claro (tuve depresión), fue lo mejor que me pudo haber pasado porque decidí romperme para poder reconstruirme

El tema ha causado una gran polémica en las redes sociales, pues hasta el momento Omar Chaparro no había hablado del tema de forma tan abierta. Sin embargo, muchos de sus fans agradecieron que el actor logró superar de buena forma esta etapa de su vida.

