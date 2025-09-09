Exatlón México: ¿fue el amor lo que desató la rivalidad entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola?

La primera temporada de Exatlón México se destacó por el alto nivel de sus competidores, pero también por las intensas rivalidades que surgieron entre ellos. En particular, la tensión entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola, atletas del equipo Contendientes, fue una de las más notorias.

Por mucho tiempo, las versiones sobre el conflicto permanecieron en rumores, hasta que una de las deportistas decidió romper el silencio, al revelar los motivos de la hostilidad que existía y que continuó incluso después de que las cámaras se apagaran. La historia va mucho más allá de una simple competencia en los circuitos.

¿Qué sucedió entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola?

Durante su paso por Exatlón México, Ana Lago y Antonieta Gaxiola dejaron ver que su relación no era la mejor. Aunque al inicio todo parecía ser parte de la tensión competitiva, la situación escaló a tal grado que ambas protagonizaron discusiones que culminaron en un enfrentamiento físico fuera del reality.

Según lo narrado por Ana Lago en una entrevista durante el conocido podcast de Franco Escamilla, el detonante habría sido un malentendido relacionado con el gimnasta Daniel Corral, también participante del programa. Gaxiola habría insinuado que Lago buscaba interferir en su relación con él, lo que encendió la chispa de los reclamos y derivó en un altercado que sorprendió a todos los presentes.

¿Cómo fue el conflicto entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola?

Ana Lago relató que la disputa pasó de palabras a una agresión física en un evento deportivo en el CNAR. En su versión, contó que Antonieta la interceptó, ignoró su negativa a dialogar y terminó por golpearla en el rostro. El episodio no quedó ahí, según la gimnasta aseguró, fue jalada del cabello y pateada mientras intentaba defenderse.

Aunque intentó denunciar lo sucedido, las autoridades deportivas no le brindaron apoyo y le negaron acceso a las cámaras de seguridad que habrían registrado el incidente. Ana señaló que incluso fue presionada para borrar videos en los que hablaba del tema, lo que la dejó sin herramientas legales para proceder.

¿Por qué Ana Lago decidió romper el silencio años después?

Durante mucho tiempo, la gimnasta decidió no dar declaraciones sobre el conflicto. Sin embargo, explicó en la misma entrevista que decidió hablar tras ver la imagen de Antonieta Gaxiola en campañas contra la violencia hacia las mujeres. Para Lago, esa situación resultaba contradictoria, pues consideraba que lo vivido con su excompañera fue un acto de agresión que nunca debió silenciarse.

Tarde 5 años (porque me obligaron a callar) para hablar que recibí agresión física por parte de otra mujer y cuando por fin me quito el miedo y tengo el valor de expresarlo, la gente solamente justifica y casi aplauden la violencia física que recibí tirándome hate y — Ana Lago✨ (@analago95) November 23, 2024

¿El amor fue la causa del conflicto entre Ana Lago y Antonieta Gaxiola?

Aunque el origen del enfrentamiento estuvo marcado por la supuesta relación con Daniel Corral, la propia Ana Lago aclaró que nunca tuvo un romance con él. Pese a ello, la sospecha fue suficiente para detonar una rivalidad que trascendió los circuitos de Exatlón México.

La historia todavía es recordada como uno de los episodios más polémicos del reality, en donde la competencia dejó de ser lo principal y los sentimientos personales marcaron el rumbo de las atletas.