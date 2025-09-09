Detienen a famoso actor de la serie ‘Breaking Bad’ tras discusiones con un vecino

Recientemente, se dio a conocer que una personalidad de la pantalla chica en Estados Unidos, tuvo un fuerte problema con uno de sus vecinos en Los Ángeles. Exactamente, se dio a conocer que el presunto incidente ocurrió en un vecindario de Silverlake, California, donde las autoridades tuvieron que intervenir para evitar consecuencias mayores.

De acuerdo con lo que se ha revelado en los medios locales se trata de Raymond Cruz, conocido por su interpretación del ‘Tuco’ Salamanca en la serie de ‘Breaking Bad’. En los informes se mencionó que las cosas se generaron a raíz de una disputa con una de sus vecinas por un lugar de estacionamiento.

¿Cómo fue la detención del actor?

El problema aumentó de manera exponencial cuando el famoso tomó una manguera para rociar con agua a la hija de su vecina, un hecho que obligó a la otra parte a llamar a la policía para que se hiciera cargo, ya que la mujer tomó la decisión de presentar una acusación formal en contra de Raymond Cruz por agresión, aunque sus acciones son consideradas como ‘agresión menor’ por la ley.

Al momento en que los elementos de la policía llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con una situación complicada que terminó con el famoso actor detenido para poder poner fin al problema que se estaba generando. Hasta el momento, las autoridades no han dado más información al respecto y ni se ha lanzado un comunicado oficial sobre la situación del actor.

Aunque estos problemas pueden parecer sencillos a primera vista, pueden ser mucho más complicados de lo esperado por las autoridades, más cuando existe una personalidad famosa involucrada en el caso, ya que eso suma un poco de complejidad al proceso. Por el momento, el actor sigue siendo considerado inocente hasta que las pruebas si existen demuestren lo contrario.

