Qué pasó con Zoraida Gómez, la actriz que dijo adiós a las telenovelas y se unió a la primera temporada de Exatlón

Zoraida Gómez es un rostro que muchos recuerdan de su infancia, especialmente por su papel en la telenovela Rebelde. Durante años, su carrera estuvo centrada en la actuación, pues fue parte de exitosas producciones de televisión sin encasillarse en un estilo. Sin embargo, la actriz decidió dejar atrás los foros de grabación para unirse a una de las competencias más demandantes de la televisión mexicana: Exatlón México.

Su salto al mundo de los reality shows deportivos sorprendió a muchos de sus seguidores, que la veían como una figura de la farándula. Lo que pocos sabían es que su paso por la competencia sería tan breve como impactante, pues marcó una etapa importante en su vida.

¿Qué hizo Zoraida Gómez después de Exatlón?

Después de su participación en Exatlón México, Zoraida Gómez no regresó de inmediato a las telenovelas, sino que continuó en el mundo de los reality shows. En 2022, la actriz se unió al elenco de Inseparables: amor al límite, un programa en el que compitió junto a su pareja.

Aunque su enfoque se alejó de los melodramas que la hicieron famosa, Zoraida mantiene una presencia constante en la televisión. Después de su paso por los realities show, volvió a la actuación en producciones de televisión como la serie “Me caigo de risa” y al modelaje.

¿Cuál es la trayectoria artística de Zoraida Gómez?

La carrera de Zoraida Gómez comenzó a temprana edad. A los nueve años, participó en la telenovela Imperio de cristal, y más tarde, a los once, obtuvo un papel en la producción Cañaveral de pasiones. Su rol más recordado fue en la popular telenovela juvenil Rebelde, donde actuó junto a su hermano, Eleazar Gómez.

A lo largo de su trayectoria, la actriz participó en proyectos como Niña de mi corazón y La mujer del vendaval, una pequeña muestra de los diversos personajes que demostraron su versatilidad. Su incursión en el modelaje la llevó a posar para una revista, donde se pudo notar una faceta más madura y alejada de su imagen de adolescente.

¿En qué temporada de Exatlón México participó y en qué lugar quedó?

Zoraida Gómez fue parte de la primera temporada de Exatlón, donde perteneció al equipo de Famosos. Su paso por la competencia fue corto, ya que una lesión la obligó a abandonar el reality. A pesar de su abrupta salida, su breve participación en el programa dejó una huella en el público, que la vio demostrar su fuerza y espíritu competitivo.