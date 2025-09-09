Mi vecino es un golpeador | Programa del 9 de septiembre 2025
Regina asegura que no es ninguna víctima, pues Alberto no es un golpeador, pero Perla, su vecina, escucha las golpizas desde su casa y no entiende por qué Regina no se sale de ahí; incluso, cree que Alberto tiene amenazada a Regina y que por eso no lo denuncia.
