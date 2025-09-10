Sugey Abrego reveló que vendió sus calzones en 28 mil pesos

Desde hace un tiempo, se dio a conocer que Sugey Abrego decidió emprender un nuevo modelo de negocio que le está permitiendo obtener ciertas ganancias de una manera poco convencional. Y es que, la famosa decidió vender sus prendas íntimas a personas que tengan este peculiar gusto por la ropa interior.

Aunque para muchos puede parecer sorprendente y otros los pueden criticar, la famosa ha revelado que logró obtener una buena cantidad de dinero, ya que subastó sus calzones en 28 mil pesos mexicanos, un monto muy elevado y el que más ha recibido por este tipo de actividad. Detalló que esta prenda es de la obra de teatro, ‘La obscenidad de la carne’.

¿Paty Materola y Luis Miguel tuvieron un romance? Esto nos contestó [VIDEO] Tras sugerir un romance y demás cosas en la serie de Luis Miguel con Paty Manterola, aclara si es verdad o no lo que se dijo al respecto en dicho contenido.

¿Cómo logra vender sus prendas íntimas?

Por si fuera poco, la famosa de 46 años de edad detalló que esto no ha sido lo único, ya que desde hace cuatro años tiene este tipo de propuestas cuando sale del teatro, por lo que ha logrado ganar una buena cantidad de dinero, aunque también ha vendido los vestuarios que ha llegado a usar, igual se toma un tiempo para atender a sus fans, tomarse fotos y regalar uno que otro autógrafo.

En una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la actriz reveló que sus fans tienen un peculiar gusto por los látigos y los vestuarios que usa en las obras, por lo que está pensando en también venderlos para seguir generando ingresos extras.

Aunque la actriz no habla mucho de su negocio en la venta de ropa interior, es evidente que esto le ha generado buenos ingresos a su bolsillo, incluso llegó a revelar que fue una buena manera de ganar dinero durante la pandemia, donde las oportunidades de trabajo eran pocas por la situación que se estaba viviendo en el mundo.

