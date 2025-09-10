Lucero reacciona a las revelaciones de infidelidad de Michel Kuri

Desde hace varios días, mucho se comentó sobre la supuesta infidelidad de Michel Kuri a Lucero y otras mujeres, misma que fue revelada por la conductora Maggie Jiménez. Recordemos que hace un tiempo, la famosa detalló que tanto ella como la cantante estaban saliendo con el empresario al mismo tiempo, aunque ellas no lo sabían en un principio.

Sin embargo, eso no fue todo, pues también reveló que existía otra persona en la vida del empresario. Por su parte, la relación de Lucero y Michel Kuri duró 11 años; mientras que la stylist aseguró que fue su pareja cuando los dos eran jóvenes, terminaron lo que tenían, pero años más tarde cuando ambos estaban divorciados, se volvieron a buscar y volvieron a retomar las cosas.

Fue justo en ese momento cuando se dio cuenta de que existía otra persona, por lo que decidió poner fin a la relación e incluso, detalló que recibió una llamada de Lucero. Aunque ella cortó todo contacto con el empresario, la cantante tomó la decisión de formalizar las cosas con Michel Kuri.

¿Qué ha dicho Lucero sobre toda la polémica?

En el programa ‘Tal Cual sin filtro’, hablaron con Lucero para que contara su versión de los hechos, en la supuesta llamada la cantante comentó lo siguiente:

Viste mis mensajes, pero no platicamos nunca

Sin embargo, eso no es lo importante del momento, ya que durante la conversación la conductora se da cuenta de que no es la voz no es de la cantante, y que todo era parte de una broma, pues la voz era de la actriz Angélica Vale.

En lo que respecta a la polémica que se está viviendo, hasta el momento Lucero no ha dicho nada sobre la polémica que ha salido a la luz, pues desde hace tiempo reveló que no iba a hablar del tema.

