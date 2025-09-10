VIDEO | Turista escala mástil de voladores en Cuetzalan y amenaza con lanzarse al vacío

La tranquilidad de Cuetzalan, uno de los Pueblos Mágicos más representativos de Puebla, se vio alterada la noche del sábado por un hecho que generó pánico entre habitantes y visitantes. Una joven turista, aparentemente en estado de ebriedad, escaló el mástil ceremonial de los voladores y amenazó con lanzarse al vacío.

El incidente ocurrió en el atrio de la Iglesia de San Francisco, donde se encuentra el palo de más de 30 metros de altura usado para la ancestral Danza de los Voladores. La mujer, en aparente crisis, subió pese a la lluvia y comenzó a gritar su intención de quitarse la vida, lo que de inmediato movilizó a cuerpos de emergencia y alarmó a la población.

¿Cómo fue rescatada la mujer en Cuetzalan?

Testigos relataron que la situación se tornó crítica por la altura del mástil y las condiciones resbaladizas provocadas por la tormenta. La presencia de policías, paramédicos y Protección Civil no fue suficiente, ya que la intervención requería experiencia para subir al palo.

Fue entonces cuando tres jóvenes voladores de la comunidad decidieron actuar. Con conocimiento del ritual y arriesgando sus vidas, escalaron con calma para dialogar con la mujer. Tras 40 minutos de tensión, lograron convencerla de bajar con ayuda, evitando así una tragedia.

Una mujer en estado de ebriedad trepó hasta lo alto del palo de los voladores de Cuetzalan. pic.twitter.com/91fd8Ij4E4 — El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) September 8, 2025

Reacciones en Cuetzalan tras el incidente

Una vez en tierra, la joven recibió atención médica que rechazó, por lo que fue detenida y trasladada a la comandancia municipal. Autoridades locales informaron que se evaluará su estado de salud mental y se determinarán posibles sanciones administrativas.

El hecho generó indignación entre vecinos, quienes lo calificaron como una falta de respeto hacia una de sus tradiciones más sagradas. El presidente municipal, Óscar Paula, agradeció a los rescatistas y a los voladores por su valentía, destacando que la prioridad en Cuetzalan siempre será la vida y la seguridad de sus habitantes.

