¿Ha sido muy paciente? Francisco quiere que su sobrina se vaya del departamento que dejó su mamá al morir

Francisco, hermano de Jaqueline, no niega que su mamá quisiera mucho a sus nietas y advierte que él ha sido paciente, pero cualquier otro ya las habría sacado del departamento que dejó su mamá al morir. Incluso, dice que le dio tiempo suficiente a su sobrina para que saliera adelante... al parecer, ese tiempo se terminó. Francisco asegura que se gastó más de 300 mil pesos en el funeral de su mamá, pero Sofía lo desmiente. ¿Será que Francisco y su hermana se repartieron ese dinero?