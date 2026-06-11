¡Los echó de cabeza! Los sobrinos de Eric planeaban quedarse con el departamento de su hermana, pero ya apareció el heredero

Eric, tío de Francisco y Jaqueline, le ofreció su casa a Francisco y le rento una accesoria a Francisco a bajo costo, para que él pusiera una cafetería. Ahora, siente mucho coraje porque Francisco ha sacado ventaja. Eric se entera de que Gerardo es el heredero universal de su fallecida hermana; aunque se separaron hace muchos años, nunca se divorciaron. Por si fuera poco, Eric delata a Francisco y a Jaqueline, pues escuchó sus planes para quedarse con el departamento de Sofía, su hermana.