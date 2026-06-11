¡Aunque Gerardo se separó de Sofía, nunca se divorció y ahora podría ser su heredero!
Aunque Gerardo nunca se divorció de Sofía, él nunca faltó a sus obligaciones de padre y ahora está dispuesto a proteger a su nieta porque la quieren dejar en la calle.
Gerardo, el abuelo de Sofía, llega a la clínica de emociones para explicar por qué nunca se divorció de doña Sofía. Gerardo y Sofía se casaron en 1980 y, aunque se separaron, nunca se divorciaron. Según Gerardo, él y Sofía hicieron un acuerdo y nunca dejó de cumplir con sus obligaciones como padre de Omar, el padre de su nieta Sofía. ¿Será que ese acuerdo afecta los intereses de Francisco y Jaqueline?