¡Denunciará! Destruyeron la familia de Teresa y ahora está dispuesta a tomar acciones legales

Teresa, hija de Elizabeth, se hizo cargo de su familia luego de que Fernando destruyera su hogar tras ponerle el cuerno a su mamá y enviarla a prisión. Ahora, Teresa se enfrenta a Fernando en la clínica de emociones y explica cómo ha logrado ayudar a su familia. Entre otras cosas, asegura que está dispuesta a denunciar las distintas formas de violencia que ha sufrido y los malos tratos de Gabriela.