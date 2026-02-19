¡Le dio un beso cachondo a cambio de ‘chelas’! Tiffany revela que siente algo por Sandra

Tiffany, amiga de Valeria y Sandra, llega a la clínica de emociones para contar su versión sobre el enredo familiar. Tiffany conoció primero a Valeria y después a Sandra, con quien se besó por un cartón de chelas; según Sandra, a partir de ese beso Tiffany se enamoró de ella. Tiffany revela que no sólo fue un beso, sino que fue cosa de toda la noche. Sandra le romperá el corazón a Tiffany con insultos y ofensas.