¡Que pague! A Viridiana le ganó el amor y perdió miles de pesos

Viridiana no comprende cómo se dejó engañar por un vividor que le sacó su dinero. Lo pero de todo es que la mamá del sujeto lo sabe y lo encubre; ahora, Viridiana quiere que pague por lo que le hizo. Viridiana conoció a Antonio desde la secundaria y se reencontraron en una reunión de exalumnos; a partir de esa reunión iniciaron una relación, pues Viridiana siempre estuvo enamorada de él. Viridiana revela que la mamá de Antonio siempre fue muy difícil... ¿será que por eso Antonio tiene costumbres cuestionables?