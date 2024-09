¡Se acabaron las dudas! Lola Cortés aclara lo del ‘beso’ con Ricardo Hernández

No sólo la gran actuación de los académicos marcó el octavo concierto de La Academia. En esta ocasión, Lola Cortés acaparó los reflectores tras protagonizar una escena polémica con Ricardo Hernández, quien compartiera generación en La Academia con Carlos Rivera.

¿Qué pasó en el octavo concierto de La Academia?

Todo comenzó cuando en el octavo concierto, Jaime Camil anunció que ‘alguien’ quería saludar a Lola Cortés. Cabe mencionar que durante la semana previa, los académicos recibieron la visita de Nadia, Erika, Laura, Samuel, Marco More y Ricardo Hernández, exalumnos destacados de La Academia. Resulta que ese ‘alguien’ que quería saludar a Lola Cortés era Ricardo Hernández, con quien veinte años habría protagonizado una inolvidable escena en el escenario de La Academia.

¿Se besaron Lola Cortés y Ricardo Hernández?

Algunos usuarios en redes sociales aseguraron que Lola y Ricardo se besaron cuando Ricardo y Lola se acercaron a saludar (no en el cachete), pero bien pudo ser una ‘ilusión’... ¿O no? Tras el revuelo que causó el inesperado encuentro Lola Cortés y Ricardo Hernández en el octavo concierto de La Academia, la ‘Jueza de Hierro’ tuvo la oportunidad de aclarar si hubo beso entre ellos o no. En la cuenta de TikTok de Samuel Castelán, Lola Cortés asegura: ¡No me dio un beso!

Recordemos que al finalizar aquel concierto, Ricardo Hernández comentó a Antonio Betancourt la emoción que le dio encontrarse con Lola Cortés después de tantos años de no coincidir. Por ahora, tanto Ricardo como Lola, han hecho evidente la buena relación de amistad que mantienen.