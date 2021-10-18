Muere el actor Miguel Palmer a los 78 años de edad.

A la edad de 78 años, el primer actor Miguel Palmer murió este lunes víctima de dos paros cardíacos.

Te puede interesar: Evaluna nos cuenta en exclusiva todo sobre su embarazo.

Su hija, Valeria Palmer, informó en exclusiva para Ventaneando que su padre perdió la vida esta tarde.

Miguel Palmer llevaba algunos meses luchando por recuperar su salud, luego de que por casi un año vivió en abandono en su casa por los maltratos de su pareja Edith Kleiman, a quien su hija denunció por presunto maltrato en agravio del actor.

El actor nació en Villahermosa, Tabasco, y consolidó una fructífera carrera artística, participando en innumerables proyectos de televisión, teatro y cine.

El mensaje de su hija

Su hija Valeria dio en exclusiva las primeras declaraciones tras la lamentable muerte de su padre.

Antes que nada, gracias a todos y a cada uno de ustedes por su apoyo; sé que estuvieron de la mano con nosotros. Tuvo un primer paro, un segundo y el tercero ya no lo resistió. Se fue al cielo, qué dolor tan fuerte perder a un padre, pero ahora va a hacer su teatro clásico en el cielo con todos nuestros compañeros que también se nos han adelantado

También te puede interesar: Issabela Camil aplaude que su hermano encarne a Vicente Fernández.