Issabela Camil aplaude que su hermano encarne a Vicente Fernández.

Issabela Camil emocionada que Jaime interprete a Vicente Fernández.

Issabela Camil habló sobre que su hermano, Jaime Camil, encarne a Vicente Fernández en su serie biográfica, a la cual Ventaneando le ha dado puntual y exclusivo seguimiento.

“Lo supe hace poquito y la verdad me parece fantástico; él siempre ha sido un hombre que trabaja mucho, se ha ganado todo lo que tiene, que le vaya muy bien”, expresó la actriz.

Hablando sobre su familia, con los ojos llenos de lágrimas Issabella confesó que se prepara para honrar y recordar a su padre, Jaime Camil Garza, por primera vez en una ofrenda del Día de Muertos.

“Sí, es un tema que todavía me duele. Va a ser el primer Día de Muertos donde pueda recordarlo en la ofrenda. Por más que trató de que no me llegue la emoción, todo está muy fresco aún”, explicó.

Finalmente, Issabela confirmó que la nieta de su esposo, Sergio Mayer, sufrió un accidente cuando visitaron el rancho de su papá. La niña sufrió un percance con uno de los perritos del lugar; sin embargo se encuentra bien.

