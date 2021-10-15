Evaluna nos cuenta en exclusiva todo sobre su embarazo.

Ha sido a través de sus canciones que Evaluna Montaner y Camilo Echeverry han compartido su historia de amor a todos sus seguidores. Esta semana la pareja sorprendió al lanzar el tema Índigo, con el que causaron sensación y anunciaron la llegada de su primer bebé.

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En exclusiva para Ventaneando, la futura mamá habla de la dulce espera en medio de la promoción de la película animada en la que ella presta su voz a la protagonista.

"No se sabe y no se sabrá", dijo la venezolana sobre si conoce el sexo de su bebé.

Sobre cómo recibió la noticia su papá, Ricardo Montaner, Evaluna aseguró que "está muy contento, mi mamá también; todos están muy contentos y Camilo es el mejor".

"Ayer lanzamos una canción que se llama Índigo; se llama así por el nombre que llevará nuestro bebé. Tengo cuatro meses (de embarazo). Mis hermanos están muy contentos", añadió.

Evaluna es una estrella del doblaje

Evaluna agradeció ser parte de una película que destaca los valores, específicamente la unión familiar.

"Esta película tiene la magia de transformar muchísimos corazones, eso me emociona mucho. Quiero verla junto a toda mi familia porque eso representa, la familia", concluyó.

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