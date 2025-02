La actriz Ferny Graciano subió un video de una discusión que tuvo con su novio y alarmó a sus fans

En las últimas horas el nombre de la actriz Ferny Graciano se volvió tendencia en redes sociales luego de que compartiera un video que alarmó a sus fans, pues al parecer tuvo una acalorada discusión con su novio, el actor Jonathan Islas.

¿Cómo fue la discusión que Ferny Graciano tuvo con su novio?

En las imágenes difundidas en redes sociales se alcanza a apreciar el departamento de Ferny Graciano con varios objetos arrojados en el piso y, aunque no dio muchos detalles al respecto, la actriz lució bastante consternada por lo sucedido.

En el video compartido por la actriz en su cuenta de Instagram, Graciano dio a conocer que tuvo una discusión con su novio, Jonathan Islas, quien también aparece en un fragmento de la grabación.

¿Qué fue lo que sucedió? Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre lo sucedido, ni los motivos que detonaron la fuerte discusión.

Ferny Graciano se mostró conmovida y recordó que durante mucho tiempo defendió su relación con Jonathan Islas, quien de fondo alcanza a decir algunas cosas que no se entienden con claridad.

“Uno cree que pueden cambiar las personas, que pueden ser buenas. Defiendo a capa y espada a esta persona”, dijo la actriz Ferny Graciano. Posteriormente, aún con lágrimas en los ojos, la actriz dijo que Jonathan Islas le dijo que a la primera señal de violencia huyera.

“La persona siempre me dijo a la primer señal, huye. Jonathan me quiere, es lo mejor que me ha pasado. Yo solo quería estar con él”, agregó.

¿En qué terminó todo?

Sin embargo, la cosa no terminó ahí, pues Ferny Graciano mostró a Jonathan Islas, quien al parecer se encontraba en estado de ebriedad. Acto seguido, él camina hacia ella y le dice que vayan para que la policía lo detenga, luego le pide perdón y sale del edificio: “Que me agarre la policía, perdóname. Vamos a que me agarre la policía”, dijo Jonathan Islas.