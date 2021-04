Pruebas de que Christian Chávez es portador de VIH saldrían a la luz.

Josh, quien mantuvo relaciones sexuales con el cantante, insiste en que el también actor lo contagió del Virus de la inmunodeficiencia humana y estaría a nada de comprobarlo.

Luego de que hace un tiempo una expareja del cantante Christian Chavez lo acusara de haberlo contagiado de VIH, nuevamente vuelve a declarar en contra del integrante de RBD pues asegura que tiene pruebas de que es portador del virus.

En su momento, Christian Chávez negó categóricamente las acusaciones en su contra: “Desde casi un año he sido acusado , señalado utilizado para vender notas , revistas, tanto acusaciones banales como muy graves; he pasado momentos muy difíciles con mi familia y en soledad momentos que me han hecho reflexionar y estar más fuerte”, indicó el cantante.

“Basta de acosar a las personas, de quererlas llevar al límite por una nota , basta de desinformar y antagonizar en medios de comunicación a las personas cero positivas y el VIH, basta del odio y repudio que solo genera un estigma más grande por mi sexualidad y la de millones de personas. Estoy decidido a unirme a esta lucha por una comunicación correcta y por acabar con la homofobia en los medios de comunicación”, finalizó Chávez.

El concierto tributo a RBD está en riesgo para Christian Chávez… junto con su libertad.

En entrevista para el programa “Chisme No Like”, el hombre identificado como Josh habló sobre la demanda que tiene en contra del cantante: “Mira, ahorita, la última audiencia que se tuvo fue en el mes de marzo y se le solicitó al juez que se le haga una prueba, se solicitaron los expedientes médicos tanto de él como míos al Seguro Social, en los cuales vienen las pruebas de que efectivamente yo tengo VIH y ahí se va a comprobar desde cuando él es portador”.

El exnovio del también actor aseguró que tiene pruebas para demostrar que Christian Chávez es portador del VIH y que lo contagió: “Una vez que el expediente llegue a la fiscalía, ahí se va a determinar desde cuando él estaba contagiado y desde cuando él está tomando los medicamentos retrovirales y bueno, ya con él deshago de las pruebas y con la declaración de Maico Kemper, con eso se va a corroborar toda la información”.

Josh también le ha dejado mensajes en las fotos de Instagram del famoso en el que pide que cuente la verdad sobre el contagio que transformó su vida. Ante los cuestionamientos del conductor Javier Ceriani, Josh aseguró que Christian Chávez optó por limitar su cuenta para no recibir comentarios: “No simplemente limitó los mensajes y si ustedes ingresan a su cuenta de Instagram, él ya no está recibiendo ningún tipo de mensajes de nadie, por esta misma razón… dejó el mensaje que le envié, pero no he recibido respuesta”.

Christopher Uckermann sale en defensa de su compañero Christian Chávez y niega que el exRBD tenga VIH.

Hasta el momento el actor y también cantante no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, causó mucha controversia por subir a su Instagram una foto sin ropa: “El desnudo es el mejor estado, sin miedos, sin ataduras y sin remordimientos, en libertad”.