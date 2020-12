ENTÉRATE EN FOTOS | El concierto tributo a RBD está en riesgo para Christian Chávez… junto con su libertad.

El cantante no ha podido salir de sus problemas con su ex.

Fue en 2004 cuando fue lanzado el primer disco de la banda RBD y fue todo un éxito, no sólo en México, sino en varias partes del mundo, y la nostalgia trajo de vuelta a cuatro de sus integrantes para un concierto tributo el próximo 26 de diciembre el cual se llevará a cabo de forma virtual.

Pero este encuentro podría no ser como se esperaba, pues Christian Chávez está en riesgo de perderse el evento, pues Óscar Mora, abogado de Maico Kemper, maquillista y expareja de Christian, reveló que el actor podría ser citado a declarar por la demanda que hay en su contra por presunta violencia intrafamiliar.

“Si la audiencia fuera antes, dependerá de la medida cautelar que llegase a fijar en contra del imputado. Una de esas medidas cautelares que se pueden llegar a fijar sería la de la prisión preventiva justificada (...) Si algún concierto, alguna actividad profesional que llegara a tener la contraparte se cruza con la imposición de una medida cautelar que impida la salida del territorio o de una demarcación o inclusive la aplicación de una prisión preventiva justificada, pues evidentemente no podría estar en dicha actividad profesional”, señaló el abogado.

Mora acudió al Ministerio Público para presentar más pruebas en contra Chávez y recordó que el RBD tiene una orden de restricción.

“Acudimos a exhibir el dictamen en materia de psicología, en original, que le fue practicado a mi cliente, Maiko, por parte de su terapeuta a fin de que sea agregado y se tengan los datos en la carpeta de investigación”, señaló Mora.

“Estamos ya a muy pocos pasos de poder acudir ante un juzgado de control en materia penal a fin de que se pueda formular imputación y, en su caso, se pueda dictar un auto de vinculación a proceso. (En caso de) que Christian llevara a cabo actos de intimidación, hostigamiento en agravio de Maico, se daría aviso de inmediato a la autoridad correspondiente, para que esta a su vez lleve a cabo medidas de apremio que pueden consistir desde una multa a un arresto por 36 horas”, añadió.

El actor publicó un video en sus redes sociales donde reveló que tal vez demandará a su ex por difamación.

“Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal; ya se están tomando acciones. Yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia y no es lo que busco. Creo fielmente en la justicia y en la verdad”, señaló.

“Lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te puede costar muchísimo si no alzas la voz desde un principio. Es muy fácil de pronto darle el consejo a tu amigo, a un familiar, pero de pronto verlo en ti mismo… uno tiende de pronto a romantizar ciertas situaciones”, añadió Christian.

Agregó que cuando terminó su relación con el maquillista éste lo quiso chantajear para que siguiera con él, pero al no aceptar, Chávez fue acusado legalmente. Tras esto, Christian denunció a Kemper de extorsión, junto a otros delitos.

Christian Chávez y el holandés Maico Kemper oficializaron su relación a través de Instagram y parecía ser un noviazgo salido de un cuento de hadas, hasta que Kemper acusó al exRBD de agresión.

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar. Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila”, dijo el maquillista profesional a una popular revista.

A través de su cuenta en Twitter, Christian compartió un comunicado donde afirma que las acusaciones en su contra son falsas.

“A mí me hablaron de la fiscalía para preguntarme si sabía dónde estaba esa persona y fue así como: ‘¿Neta? ¿Me están hablando a mí para preguntarme dónde está?’. Es triste porque yo veo que vienen extranjeros y hacen lo que sea, les dan prioridad

Me da tristeza que en mi propio país vengan, me hagan todo un desm*** y después se vayan. Ni siquiera hay algo para mí”, dijo el actor mexicano sobre la demanda legal que su ex presentó por violencia física y psicológica.

“Yo les dije: ‘Denme el no ejercicio’ y me dijeron: ‘No, si él ya se fue lo tenemos que mandar a archivo durante un año’. Él vino y no le hicieron nada. De todo lo que dijeron los abogados, no hubo ninguna prueba. ¿Por qué a mí como mexicano no me pueden dar el privilegio? Yo no hice nada en contra de él y tampoco dije nada contra él. Son horribles las leyes en México”, agregó sobre Maico.

Maico Kemper es un maquillista profesional, también toca la guitarra y ha trabajado con varias revistas y modelos en todo el mundo. A través de su Instagram, donde cuenta con más de 10 mil seguidores, comparte su trabajo profesional.