Coco Levy fue convocado para apoyar la ‘Ley Magno’ y prevenir que se acuse a hombres de abuso sin denuncia formal

Coco Levy confirma que ya fue buscado para adherirse a la iniciativa que promueve Luis de Llano, sobre la llamada ‘Ley Magno’, la cual busca proteger la reputación de los hombres señalados de abuso, mientras no haya una denuncia formal o incluso, una sentencia en contra.

Cabe recordar que Coco Levy fue denunciado por la actriz Danna Ponce, en junio del 2022, por presunto abuso. Aunque en enero de este año, ella le otorgó el perdón, tras recibir una suma de dinero. Pero, ¿de qué se trata esta iniciativa y qué es lo que pretende? Esta es la exclusiva de Ventaneando.

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Es el hecho de que, en el momento que se hace una acusación, no que se prueba, no que se demuestra, en la primera mención de la acusación que se hace en contra de los hombres de este país, somos culpables

Los medios y las redes sociales exponen sin que haya más que una acusación, sin que exista más que un rumor. El mundo, millones de personas, juzgan y ya eres culpable. Entonces, lo que pretende esta ley, es que no se puede exponer, hasta que esto sea un caso probado o tenga otro tipo de fundamento

¿Cómo va su proceso laboral?

Coco Levy refrendo que demandó a VideoCine, por haberlo despedido en cuanto se dio a conocer la acusación de Danna Ponce, sin atender a la presunción de inocencia.

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