“En la vida quiero volver a hablar con ese ser humano": Adianez no se guardó su opinión sobre Aarón

Las cosas dentro de las playas de Survivor México, se han puesto sumamente complicadas, ya que todos quieren llegar a la semana final. No obstante, en muchas ocasiones las cosas se pueden salir de control, tal y como sucedió con Adianez y Aarón.

Por ese motivo, Adianez habló de su complicada experiencia en Survivor México con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, en una entrega más de De Lo Que UNO Se Entera.

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¿Cómo fue su experiencia con Aarón?

Los momentos que pasó junto con Aarón en Survivor México, dejaron a la conductora con nada de ganas de tener una amistad con el arquitecto.

Ya afuera me di cuenta que Aarón, sí fue y les dijo ‘Yo escuché’ no, nunca dijo nombre, nadie lo dijo, nadie lo dijo. Cuando lo vi afuera, ardí más que allá adentro

No, no quiero hablar con él, no va a ser mi amigo nunca, porque a parte yo le dije, tú sabes que desde afuera, yo lo tenía con una energía que no, pero dije ‘Le voy a dar una oportunidad, voy a platicar con él, yo siento que es puro show, que no sé qué’ entonces, cuando llego a la tribu, me acerqué hablar con él y dije ‘órale, qué chido’ o sea, es buena onda y platiqué con él…

Todo fue originado por una falta de respeto por parte de Aarón, quien no tuvo el valor de darle la cara en uno de los enfrentamientos que tuvieron, por lo que ella no piensa volver a hablar con él.

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