¡Cibernético anuncia la fecha de su retiro de la lucha libre!

Los retos dentro de la cocina más famosa de México, van en aumento cada fin de semana, al grado que no todos han logrado seguir en MasterChef Celebrity 2023, siendo el último eliminado Cibernético.

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El popular luchador, reveló en exclusiva para ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, la fecha en que tiene planeado dejar la lucha libre. Sin embargo, sorprendió al revelar los planes que tiene después.

¿Qué va a hacer Cibernético al retirarse de la lucha libre?

Cibernético es uno de los mejores luchadores de los últimos años, aunque tuvo que dejar el cuadrilátero por un tiempo para estar en MasterChef Celebrity 2023.

La verdad, voy a dejar la lucha y me voy a volver chef. Sigo activo, pero tuve que suspender por lo mismo de MasterChef y vuelvo a retomar a partir de la próxima semana... Es el tiempo y sobre todo que te guste tu trabajo, que sepas lo que estás haciendo…

Cibernético reveló que ya está planeando su retiro de la lucha libre, noticia que ha sorprendido a todos, ya que no existe un referente en estos momentos que pueda llenar una arena.

Yo te puedo decir, pienso estar en la lucha tres años más y me retiro, así como yo, se van a ir retirando muchos, muchos ídolos, aquí la pregunta va a ser: ¿Quién se va a quedar?

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